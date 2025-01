Balog Zoltán lemondásáért tüntetnek holnap

A Megújulási Konferencia szervezői szerint viszont egyik legnagyobb jelentőségű eredmény várhatóan az lesz, hogy a Református Egyház jelenét elemző és a megújulás lehetőségeit feltáró előadások írott anyagai nyilvánosak lesznek, így a konferencián felszólalók „nyílt vizsgán” mérettetnek meg a gyülekezetek és a nyilvánosság előtt. Ezért is megfontolandó minden hozzászóló számára, hogy a bibliai és teológiai alapokon nyugvó iránytmutatásukat kiknek próbálják elfogadhatóvá tenni, megpróbálnak-e valamit elhallgatni, jobb színben feltüntetni, vagy valakit mosdatni.

Bár a szemlelek.net internetes portálon a Református Megújulási konferencia szervezői elismerik, hogy ők is rendkívül kritikusnak látják az egyház jelenlegi helyzetét, ugyanakkor a változást szorgalmazó lelkészek melletti kiállást pártpolitikai eseménynek, provokációnak próbálják beállítani, valamint azt, hogy az eredeti helyszín felmondásának okaként az általunk szervezett tüntetést jelölték meg – írják a tüntetés szervezői.

Egész éves kampányban mutatja be szolgálatát a református egyház.

A tervek szerint beszédet mond többek között Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és Palotás János egykori politikus, és a Református Egyházból kirúgott kántor is.

A helyszín nem véletlen. Épp ezen a napon itt, a campuson tartják a Református Egyház fiatal lelkészei által szervezett Református Megújulás Konferenciát, amelyen elsősorban a kegyelmi ügy által felszínre került problémákra keresik közösen a megoldásokat a „bibliai alapok és a református hagyomány mentén” – olvasható az esemény Facebook-oldalán. A szervező kálvinista lelkészek mellett a résztvevőknek is lesz lehetőségük hozzászólni a témákhoz.

