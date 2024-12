Balog Zoltánék sem értik, hogy kerül az új központjukba a vizes sportok nemzetközi szövetsége?

A nagyívű eseményen nem hangzott el, de a jövőbeli központról készült videó végén felvillant az úgynevezett Láng-negyed ingatlanfejlesztési terveit is készítő Paulinyi & Partners és a fejlesztő-kivitelező Southblaze Kft. neve is. Utóbbi résztulajdonosa Ruszlan Rahimkulov orosz vállalkozó, aki idén júliusban megvált ügyvezetői tisztségétől a cégben (Ruszlan Rahimkulov testvére az a Timur Rahimkulov, akinek közbenjárására rúgtak ki egy tanárt, Ádám Zoltánt a Corvinus Egyetemről, mert nem volt hajlandó kivételezni a fiával – a szerk.). A rozsdaterületet az állam biztosította a világszövetség részére, cserébe az új központban állítólag az alkalmazottak legalább fele magyar lesz.

Tavaly, még 2023 októberében az egykori Láng Gépgyár csarnokában tartott színpompás gálát a Budapestre költözött World Aquatics (WA). A helyszínválasztásról csakhamar kiderült, nem a véletlen műve, ugyanis a rozsdaövezeti telken épül fel a WA egyedülállónak ígérkező székháza és sportkomplexuma. Az Index tavalyi cikke arra is kitért, hogy a Váci út 152–156. alatt fekvő egykori Láng Gépgyár egykori szerelőcsarnokában kap helyet a székház és épülnek fel mellette annak kiegészítő létesítményei, amelyek a Duna Arénától alig háromszáz méterre, öt percnyi sétára találhatók.

Az ingatlan egyébként rendkívül leromlott állapotú volt, a tető beázott a héjazat hibái és hiányosságai miatt, így a teljes tetőszigetelés megtelt csapadékvízzel. Emellett az áramhálózatot csak korlátozottan lehetett terhelni, illetve a gépészet és a mosdók is felújításra szorultak.

Az Úszószövetség székhely-átadásának csúszása azért is érintheti rosszul a szervezetet, mert a jövő héten, december 10-15. között Budapesten rendezik a rövidtávú úszó világbajnokságot, és minden bizonnyal év végére szerették volna már a végleges helyüket elfoglalni.

Válaszukban egyébként meg is erősítették, hogy a Ráday utcai épület újjáépítésével a Püspöki Hivatal vissza tudott költözni az eredeti székházba.

Az irodaház 1950 óta állt a magyar állam tulajdonában, legutóbb az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó Emberi Erőforrás Támogatáskezelő használta, majd 2017-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz került. Az elmúlt években a szóban forgó református egyházkerület már bérlőként használták az irodaházat, erre egy 2021-es református közlemény szerint átmenetileg a püspöki székház helyhiánya miatt volt szükség. Egyébként a földhivatali papírok szerint tulajdonát idővel el is adhatja az egyház, a magyar állam ugyanis csak 15 évre jegyeztetett be elidegenítési tilalmat.

Az 1,4 milliárd forintot érő, 569 négyzetméteres neobarokk, egykor Csillag-palotának is nevezett ingatlan az Alkotmány utca 25. szám alatt található.

Idén januárban a Dunamelléki Református Egyházkerület 1,4 milliárd forintos belvárosi ingatlant kapott az államtól új központjára, ám most érdekes módon mégis a World Aquatics, az úszás és a medencés sportok világszövetsége költözött be átmenetileg. Azt, hogy a két szervezet hogy talált egymásra, egyelőre nem lehet tudni.

