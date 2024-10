Börtönben marad Czeglédy Gergő

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az óbudai alpolgármestert még júniusban vették őrizetbe, majd tartóztatták le, korrupcióval gyanúsítják. Augusztus közepén a polgármester, Kiss László kezén is kattant a bilincs, ugyancsak vesztegetés gyanúja miatt. A bíróság nemrég arról is döntött, hogy Kiss december 16-ig biztosan börtönben marad.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint december 20-ig hosszabbították meg Czeglédy Gergő letartóztatását. A meghosszabbításra a napokban tett indítványt az óbudai korrupciós ügyben nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség, a nyomozási bíró pedig helyt adott az indítványnak. A végzés valószínűleg nem végleges, mivel a védelem még fellebbezést nyújthat be.

