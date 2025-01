Cáfolja az Integritás Hatóság vezetője a vádakat

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

– írja Biró, aki úgy véli, személyén keresztül valójában az Integritás Hatóság munkáját hivatott ellehetetleníteni és őt annak vezető pozíciójából eltávolítani. „Természetesen ez sem engem, sem kollégáimat nem tántorítja el attól, hogy továbbra is szakmai alapon, pártpolitikától teljesen függetlenül és felülemelkedve, objektíven előzzék meg, akadályozzák meg és derítsék fel a korrupciót” – írja a szervezet vezetője.

Biró kifejti, nyomozásaik számos érdeket sérthetnek és több, a személyét és a családját érintő fenyegetést is kapott. Ezért engedélyt kért és kapott a megfelelő szervektől, valamint az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságától arra, hogy a modernebb kamerákat szereljenek fel a házon és azon kívül, valamint egy 100 méteres szakaszon egy megerősítő drótkerítést szereljenek fel oszlopokkal, hogy egy esetleges behatolást megakadályozzanak.

