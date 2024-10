Cirkusz a bíróságon: beszólt Rogán Antalnak és a bírónak is, kivezették a vádlottat

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az ügy, amelyben a Központi Nyomozó Főügyészség 54 ember ellen emelt vádat, a 2022-ben kirobbant vesztegetési botrányra épül. A vádak szerint pénzügyminisztériumi tisztviselők uniós támogatások elnyeréséért kenőpénzt fogadtak el, és több mint 25 milliárd forint értékű pályázati pénz mozgott a hálózatban. K. Tamás, aki a hálózat központi figurája volt, akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.

A pólóján emellett Varga Judit volt igazságügyi miniszterre is tett utalást. Egy idézettel, amelynek eredetijét Varga volt férje, Magyar Péter rögzített, majd tett közzé. Ezen a felvételen Varga Judit arra utalt, hogy Rogán Antal emberei a Völner–Schadl korrupciós ügyben bementek az ügyészségre és kihúzatták magukat az ügyészségi iratokból.

A Budapest Környéki Törvényszéken hétfőn folytatódott a minisztériumokat érintő korrupciós ügy tárgyalása, amelyben több magas rangú volt pénzügyminisztériumi tisztviselőt vádolnak, számolt be a 24.hu.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!