A DK követeli Deutsch Tamás felelősségre vonását

A Tisza Párt elnöke ismét megemlítette az előrehozott választást is.

A Tisza Párt elnöke ismét megemlítette az előrehozott választást is.

A párt továbbá ígéretet tett arra, hogy újra beterjeszti a parlament elé a DK korábbi törvényjavaslatát a gyermekek ellen elkövetett erőszak szigorúbb büntetéséért. A törvénymódosítás új törvényi tényállást vezetne be kiskorú bántalmazása címmel:

Deutsch Tamás az Európai Parlamentben is vitázhat Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

