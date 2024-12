Egyre veszélyesebb helyzetbe kerülnek a gyermekvédelmi intézmények – óriási a hiány

A tárca közlésével szembe megy a Népszavának nyilatkozók tapasztalata. Mint írták, több gyermekvédelemben dolgozó nevelő és gyermekfelügyelő azt mondta, hogy náluk ősz óta egyetlen távozó kollégát sem sikerült pótolni, „már érdeklődő sincs, még csak be sem téved senki”. A helyzeten az sem segít, hogy Orbán Viktor hétfői közlése szerint a szociális ágazatban foglalkoztatottak bérének érdemi emelése legkorábban 2026-ban várható.

Idén 1804 dolgozó távozott a gyermekvédelmi szakellátási intézményekből, ehhez képest az összes betöltött álláshely jelenleg 6016 – írja cikkében a Népszava . A cikk szerint a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján arányaiban a gyermekotthonokban, lakásotthonokban dolgozók csaknem 30 százaléka hagyta el ebben az évben a pályát, emellett 64 gyám jogviszonya is megszűnt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!