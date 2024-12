Együtt került fel egy listára Orbán Viktor és Magyar Péter

A Politico idén is közzétett egy listát az általuk legbefolyásosabbnak tartott európai politikusokról – és ezen most szokatlan módon két magyar politikus is helyet kapott. A listát három kategóriára bontották, a „cselekvők”, a „felforgatók” és az „álmodozók” címke alá sorolták be a politikusokat.

Magyar Péter a felforgatók köz került, méghozzá a hatodik helyen, a „Kihívó” jelzővel ellátva.

„Magyar előtt az a kihívás áll, hogy megőrizze a lendületet, és tovább építse pártját – mind a nagyvárosok progresszív szavazói, mind a vidéki közösségek konzervatív szavazói körében, akik a Fidesz támogatói bázisát jelentik. A kérdés az, hogy képes lesz-e ezt megtenni anélkül, hogy elidegenítené brüsszeli támogatóit, illetve hogyan tud szembeszállni Orbánnal, aki az állam hatalmát, a médiától kezdve az igazságszolgáltatási rendszeren át, ellene fogja mozgósítani”

- írja a lap.

Orbán Viktor az álmodozók listájának negyedik helyére került. A lap Donald Trump újraválasztása kapcsán megjegyzi, hogy ez esélyt ad a magyar miniszterelnöknek, hogy „globális szintre emelje a hálózatát”.

„Ez a helyzet Orbán számára ideális lehetőséget biztosít arra, hogy hídként szolgáljon Washington és, ha nem is Európa, de a kontinens erősődő konzervatív szereplői között.”

A lap egyébként Európa „leghatalmasabb emberének” Orbán Viktor régi ellenlábasát, a Lengyelország élére visszatért Donald Tuskot választotta.