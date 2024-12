Elárulta Magyar Péter, hogyan lehetne kétharmada a Tiszának

ki lehet írni egy előrehozott választást, ami akár a kétharmadot is megoldhatja.

Magyar erre úgy reagált, hogy a propaganda megszüntetésével be fog zuhanni a Fidesz népszerűsége, és ebben az esetben

Amikor Magyar arról beszélt, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása és a legfőbb ügyész lecserélése is kulcsfontosságú, megkapta azt a kérdést, hogy kétharmados többség hiányában miként oldaná meg ezeket.

Kapcsolódó cikk Lázár János is elismerte, hogy komoly ütést kapott a Fidesz Magyar Pétert pedig nem lehet félvállról venni – mondta a miniszter.

Elmondta a Tisza elnöke, mivel indítanák a kormányzást – és hogyan érnék el, hogy akár kétharmados törvényekhez is hozzá tudjanak nyúlni.

