Továbbra is lesz a lézernek nagykövete

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján megjelent életrajza szerint a szakember már töltött be hasonló funkciót.

Uniós projekt keretében épült lézeres kutatóközpont Szegeden. A fejlesztési Hírek szerint : az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázis elnevezésű projekt az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában valósult meg Szegeden. A cél egy olyan kutatási infrastruktúra létrehozása volt, amely a nagy intenzitású lézerekkel és a hozzájuk kapcsolt másodlagos fény- és részecskeforrásokkal élvonalbeli alapkutatásokat tesz lehetővé nemcsak a fizika, hanem egyéb természettudományok szakterületein is.

