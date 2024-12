Előre mennek: félmilliárdot is eltaxizhat az MTVA

A TV COM Kft. 61,15 millió forintért készíti a „Vár a Kárpát-medence” című műsort, míg a „Nyár 24” című műsor 650,2 millió forintos szerződést hozott a cégnek. A „Kabul művelet” című film koprodukciója 1,3 milliárd forintba kerül, 2,8 milliárdos állami támogatással. A Dal zsűritagjai, köztükl Korda György és Balázs Klári, fejenként 5,5 millió forintot kaptak. A műsorvezetők közül például Kautzky Armand 10,5 millió forintos maximális keretszerződéssel dolgozik. Fábry Sándor szilveszteri rádióműsorát 9,2 millió forintért készítette. Részleteket itt talál:

Tavaly az Átlátszó írta meg, hogy az MTVA ugyancsak nettó 490 millió forint értékben kötött szerződést a Főtaxival „taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezés” biztosítására, miután egy kétszakaszos közbeszerzési eljárás során a másik pályázó, a 6×6 Taxi Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánították. A szerződést 2023. január 20-án kötötték meg, így az vélhetően a 24 hónapos határidő előtt kifutott, ezért kellett most új eljárást kiírni, ezzel kapcsolatban kérdéseinket elküldtük az MTVA-nak, válaszukkal bővítjük cikkünket.

A Puskás Akadémia FC 2024-ben a rájátszásig jutott az UEFA Konferencia Liga selejtezőiben. Állami pénzt azért kaptak a meccsek közvetítéséért is.

