Elutasították Karsai Dániel beadványát – de nem adja fel

Karsai Dániel rövid Facebook-posztban tette közzé ügyének legújabb fejleményét. Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Karsai Dániel azért küzd, hogy saját döntéséből, méltósággal fejezhesse be az életét, emiatt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán is pert indított.

Kapcsolódó cikk Nemet mondott az Alkotmánybíróság is Karsai Dánielnek Nem lehet népszavazást tartani az alaptörvény módosítására irányuló kérdésről.

A magyar kormány ellenkérelemben arra kérte a bíróságot, hogy nyilvánítsa elfogadhatatlannak Karsai Dániel eutanáziára vonatkozó kérelmét, amire Karsai is benyújtotta válaszát. Ebben született most döntés – mint írta:

a Bíróság elutasította a beadványomat. Ez nagy csalódás. Most higgadtan többször el fogjuk olvasni a döntést a kollegáimmal. Azután beadjuk a Nagykamara eljárása iránti kérelmünket, melyre három hónapunk van.

