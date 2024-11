Ezért nem találja a fogást Magyar Péteren a kormány – nyílt levél

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privátnak az e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Dobos Zoltán és Wéber Balázs újságíró.

„Szerintem meg ők nem érzik. Orbánék helyében én felfogadnék valakit magam mögé a harci szekérre, hogy a fülembe súgja: 'memento mori, uraim'. De valószínűleg már késő”, írja Ujhelyi István végezetül szerkesztőségünkhöz is eljuttatott nyílt levelében.

A Fidesz azt állítja – teszi hozzá –, hogy „nálunk minden nagyon szép, minden nagyon jó, ha mégsem mennek a vonatok, vagy ha elmaradnak a műtétek, ha kétszer annyiba kerül minden a boltban, ha mégsem annyi lett az államháztartási hiány, mint ígérték, akkor az mind más miatt van. A sorosok miatt, a brüsszelek miatt, meg a nemváltók miatt”. „Nem tudják az emberek, hogy milyen jó nekik itt Magyarországon, egyszerűen nem is érzik”, idézi Nagy Mártont.

„Arrogáns önimádó, kiszámíthatatlan, rosszul bánik az újságírókkal, rosszul bánik a nőkkel, lepattan róla minden támadás, felelőtlenül azt hiszi, azt csinálhat, amit akar” – ezek azok a jogos vagy alaptalan minősítések, amelyeket a kormánypárti nyilvánosság harsog a Tisza Párt elnökével kapcsolatban, de szinte ugyanezeket olvasni az illiberális buborékon túl az újraválasztott amerikai elnökkel kapcsolatban is, írja a baloldali politikus.

Ujhelyi István szerint „a kormánypárti nyilvánosság agytrösztjei arra a sajátos gubancra sem ébredtek még rá”, hogy saját szavazótáboruknak is fel fog előbb-utóbb tűnni, hogy „ugyanazokért az általuk felnagyított jellemhibákért kellene gyűlölniük Magyar Pétert, amelyekért viszont ájult rajongással imádják Donald Trumpot”.

Nagy Márton gazdasági miniszter pedig „nevetés vagy szégyen nélkül képes olyat mondani egy nyilvános fórumon, hogy „nem tudják az emberek, hogy milyen jó nekik itt Magyarországon, egyszerűen nem is érzik”.

Most már nemcsak, hogy megtűrt, hanem „tulajdonképpen már elvárt diáklányok szoknyája alá fotózni, ellenzéki vezetők slicceiről híradós riportokat csinálni, kritikus influenszereket veréssel fenyegetni, kommunikációs igazgatói székből kocsmai szinten izmozni.”

Úgy véli, hogy most is ennek vagyunk a részesei.

Szerinte be kell ismerni, hogy anno „a balliberális kormányzás – ki nem hevert – vereségében is volt szerepe a valóságtól való eltávolodásnak. Nem volt, aki azt súgja a fülekbe: memento mori”, azaz „emlékezz rá, hogy halandó vagy.”

A politikus emlékeztet arra, hogy már az ókori rómaiak is „tudatosan próbálták elkerülni, hogy a győzelem mámorában a vezetők elveszítsék a kapcsolatukat a valósággal, vagy túlzottan arrogánssá váljanak”.

