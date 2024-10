Főhet a feje Magyar Péternek a fideszes államtitkár halála miatt - nincs jó lépése a Tiszának?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A Tisza szerinte lehetőséget kap egy parlamenti mandátum besöprésére. „Ehhez azonban minden helyi erőforrásra szükség lehet, és most mutatkozhat meg először, képes-e Magyar Péter a fideszes szocializáción és a baloldal elutasításán a nagyobb jó érdekében túllépni, a kormányváltás ügyét segítő összefogást helyben elkezdeni, a DK, SZDSZ, Együtt és Párbeszéd politikusai felé békejobbot nyújtani. Még csak hírül sem kell adja országosan – figyeljük, hogy feltűnnek-e a helyi kampányban akár csak hasznos aktivistaként Szabó Loránd és Tigelmann Péter (a sajtó helyében erre rá is kérdeznék), figyeljük, hogy a kényes elzárkózás lesz-e fontosabb, vagy végre az első valódi tégla kivetése a NER falából.”

Ceglédi Zoltán politikai elemző egy érdekes forgatókönyv megvalósulásának lehetőségét is felveti.

– zárja értékelését Dull Szabolcs, aki szerint 2026 tekintetében is érdemes lesz figyelni, milyen döntést, döntéseket hoz itt Magyar Péter.

„A Tisza legnagyobb dilemmája tehát, hogy mennyi energiát fektessen ebbe az időközibe. És egyáltalán mit érne el a Tisza azzal, ha sikerülne az előjeleket felülírva nyernie, és egy képviselőt bejuttatnia a parlamentbe? A Fidesz-KDNP kétharmada megmaradna, egy szem képviselő alig rendelkezik jogosítványokkal, ha nem ül be valamelyik frakcióba. Magyar Péternek személyesen érdeke-e egyáltalán, ha egy olyan Tisza-képviselő jut be a magyar parlamentbe, aki nem ő? Vagy szimbolikus módon ő maga induljon el Tolna 2-ben?”

Azonban Dull is egyetért azzal, hogy csoda lenne ebben a választókerületben megverni a Fideszt, ezért „Magyar Péternek jó előre úgy kell kereteznie az eredményt, hogy a szoros vereség is előrelépést jelent”.

„Magyar Péter azzal a jelmondattal robbant be a politikába, hogy le akarja váltani a rendszert "lépésről lépésre, tégláról téglára". Így nem igazán engedheti meg magának, hogy ne induljon egy időközi választáson. Ha a Tisza komolyan át szeretné venni a kormányzást 2026-ban, nincs olyan politikai keretezés, amellyel Magyar Péter elmondhatná, hogy ebből az időközi választásból kimaradnak, és nem jelentkeznek a választók képviseletére. Ha a Tisza nem indulna, akkor kit támogatna? Magyar Péter ezzel engedné, hogy a DK vagy a Mi Hazánk megerősödjön? Magyar Péter nagy kockázatot vállalna, ha be sem nevezne az időközi választásra.”

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Dull Szabolcs, a Telex egykori főszerkesztője is.

Ám az sem lenne egyszerű kérdés, hogy kit indíthatna itt a Tisza. Valaki ismeretlent? Egy ország másik részében élő ejtőernyőst? Vagy induljon el Magyar Péter, megrohamozva az Országházat, maximalizálva a figyelmet, de a tétet is? Mi lesz, ha egy országosan alig ismert fideszes megveri? Jó lenne a Tiszának egy második hely, átélnie azt, hogy első parlamenti nekifutásra kikapott a Fidesztől?”

„Ugyanakkor nem olyan magától értetődő kihagyni ezt a választást. Mit mondjon majd Magyar Péter azoknak, akik a pártjára szavaztak itt júniusban, ők kit támogassanak? A DK vagy a Mi Hazánk jelöltjét? Vagy maradjanak otthon, mert mindegy, hogy ki képviseli őket a Parlamentben? Adja fel eleve az esélyt, hogy a párt megnyerhet egy parlamenti választást? Engedje át a terepet itt is a többi ellenzéki pártnak, mint tette ezt a vármegyei közgyűlések és a vidéki önkormányzatok esetében júniusban? Legyen egy választás, ahol mondjuk a DK látszik megint a legerősebb ellenzéki pártnak? Hagyja elúszni a lehetőséget, hogy nagyon megverje a Tisza jelöltje a többi ellenzéki indulót? Nehéz ezekre a kérdésekre igennel válaszolni.

Magyari Péter a Válasz Online-on megjelent cikkében jóval bizonytalanabb. Bár kimondta, hogy gyakorlati tétje alig van ennek a választásnak, és a Tisza akár ki is hagyhatná az indulást, szerinte sok kérdés merülhet fel ezzel kapcsolatban.

Ráadásul a Tisza számára más miatt is problémás ez a körzet. Szeptember végén ugyanis – egyedüliként az országban – központilag feloszlatták mindkét frissen alakult Tisza Szigetet, azaz helyi támogató csoportot, amelyek közül az egyiket Szabó Lóránd vezette, a város korábbi, felfüggesztett börtönre ítélt polgármestere, aki 2022-ben még DK-s színekben volt az ellenzéki összefogás közös jelöltje. A másik szigetet pedig Szabó egykori alpolgármestere vezette, aki pedig az Együtt-Párbeszéd színeiben politizált, tehát Magyar Péter retorikája szerint szintén az „óellenzék” tagja volt.

Magyar Péter kihívóként lép fel - bele kéne mennie egy vesztesnek tűnő meccsbe is? Orbán Viktor és Magyar Péter elhíresült kézfogása az Európai Parlamentben, 2024. október 9-én Fotó: Roland Allain/Európai Parlament

Miközben egyre-másra jönnek az országos közvélemény-kutatások, amelyek azt mutatják, hogy a Tisza Párt népszerűsége nagyon megközelítette a Fideszét, ez jó alkalomnak tűnhet a Magyar Péter vezette pártnak arra, hogy megmutassa az erejét, és elvegyen egy képviselői helyet a kormánypártoktól – és ezzel ígéretének megfelelően kiüssön egy újabb téglát a NER építményéből, hogy haladjon az ígért úton, azaz hogy „lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat”. Arról nem is beszélve, hogy a Tisza előtt megcsillan az esély, hogy bejuttasson egy képviselőt a parlamentbe – jelenleg ugyanis az a furcsa helyzet áll fenn, hogy az ország minden mérés szerint legnépszerűbb ellenzéki pártja nincs jelen a magyar Országgyűlésben.

Potápi Árpád halála miatt időközi választáson dől el, ki ülhet be a parlamenti képviselői helyére. Van értelme az ország egyik "legfideszesebb" körzetében elindulni, vagy ezzel csak fegyvert adna Magyar Péter a kormánypropaganda kezébe? De milyen üzenete lenne a meghátrálásnak? Nehéz kérdésekre kell válaszolnia a Tisza Párt elnökének.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!