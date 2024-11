Gyorsan megjelent egy másik felmérés, ahol a Fidesz vezet a Tisza előtt

Tisza vs Fidesz - melyik lesz majd a befutó? Fotó: Roland Allain/Európai Parlament

A Századvég szerint egy most vasárnap esedékes országgyűlési választáson a politikai szempontból aktív (választási részvételüket biztosra vagy valószínűre ígérő) magyar lakosság 38 százaléka voksolna a Fidesz-KDNP pártszövetségre. A pártok rangsorában a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) áll a második helyen 32 százalékkal, melyet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) követ 9 százalékkal.

Délután a Századvég novemberi pártpreferencia-kutatását adta közre. Eszerint továbbra is a kormánypártok rendelkeznek a legmagasabb társadalmi támogatottsággal.

A Medián után a Századvég is kiadott egy kutatást.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!