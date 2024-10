Gyurcsány Ferenc: realitás a koalíció a Tiszával

A Gulyáságyú Médiának adott hosszú interjút Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. Ebben többek között az alábbiakról kérdezték:

Amennyiben az szolgálná a kormányváltás érdekét, akkor visszalépne-e az indulástól 2026-ban?

A kormányváltás vagy a DK fontosabb?

Hogyan szerzik vissza 2026-ig a választók elvesztett bizalmát?

Radikalizálódik a DK?

Felhagy a kisebbségek képviseletével a DK?

El tudja-e képzelni, hogy ne Gyurcsány legyen a Gyurcsány-párt elnöke?

Segít-e a Fidesznek hatalmon maradni a személye?

A főpolgármester mögötti koalíció részének tekinthető-e a DK?

Miért nem jelölt a DK főpolgármester-helyettest?

Legyőzhető választásokon a Fidesz-hatalom ?

Válaszaiban pedig Gyurcsány Ferenc többek között ezeket mondta:

„Nem akarunk egypártrendszert sem kormányon, sem ellenzékben.”

„Egy a tábor, sok a zászló.”

„Az ellenzéki szavazók sokfajták.”

„Az átlag magyar szavazó három pártot lát a színen: a Fideszt, a TISZÁT és a DK-t.”

„Orbán tönkretette a hazát.”

„Jobb volt az élet Gyurcsány alatt.”

„2006-ban a rendőrség sok mindent elrontott.”

„A legtisztességesebb hazafiak listáján vagyok!”

„Nem Gyurcsány-probléma van.”

„Az oroszok beavatkoznak a magyar belpolitikába.”

„Az én eszemnek nem a forradalmon kell járnia.”

„A koalíció a DK és a TISZA között realitás.”

„Azzal ijesztgetik a gyerekeket, hogy Gyurcsány elviszi a karácsonyi ajándékot.”

De beszélt arról is, hogy az Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatóját megzavaró Gyekiczki Márton a fogadott fia, és bejelentette azt is, hogy újraindul a pártelnökségért a jövőre esedékes tisztújításon, valamint azt is elmondta, álnéven írt regénye „tök jó”.

A teljes beszélgetést itt lehet megnézni: