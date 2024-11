Hadházy Ákos bejelentette: az EU vizsgálja a messziről bűzlő csodabölcsődét

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az RTL szerint a település polgármestere korábban az építőanyagok drágulásával indokolta, miért kértek a tervezettnél is több pénzt a bölcsődére.

Hadházy Ákos szerint at Európai Csalásellenes Hivatal arról tájékoztatotta, hogy a bejelentése nyomán vizsgálatot indítanak. Hozzátette: iidőközben egy újabb forrása erősítette meg, hogy „a Becsó képviselő bábáskodása mellett megépült csodaépület közbeszerzését természetesen manipulálták: az ajánlatokat adó cégek között kapcsolat lehetett. Mondjuk ehhez nem kell több bizonyíték a csillagászati árnál: egy valódi verseny esetén ennek az árnak töredékéből építkeztek volna.”

Felelevenítette: „a nógrádi faluban 1600-an laknak, jobbára szegénységben. A 677 millióból a Rózsadombon is vehettek volna márvánnyal burkolt villát arany wc csészével, vagy építhettek volna 12 takaros családi házat, minden dednek külön külön.”

„Az OLAF is vizsgálja a kazári világrekorder, 677 millióból (!!) épített 12 fős (!) mini bölcsőde ügyét” – jelentette be Facebook-oldalán Hadházy Ákos, Zugló függeten országgylési képviselője.

