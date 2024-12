Hadházy Ákos Ferihegyen is talált valami lelombozót

„Magyarország nem tud elegendő létszámú képzett személyzetet felmutatni ahhoz, hogy megfelelően felügyelje az engedéllyel rendelkező üzemben tartókat és azok szabályos működését. Emellett nem alakított ki olyan megbízható irányítási rendszert sem, amely kidolgozott irányelvekre, eljárásokra és világos szervezeti struktúrára támaszkodva képes lenne biztosítani a rendeletnek való megfelelést. Magyarország nem gondoskodott arról sem, hogy a tanúsított szervezetek a tanúsítványok, jóváhagyások és engedélyek kiadása előtt teljesítsék a rájuk vonatkozó követelményeket. Hiányoznak továbbá a minősített szervezetek tevékenységeinek nyomon követésére szolgáló hatékony ellenőrzési programok is, ideértve a rendszeres auditokat és vizsgálatokat.”

Ráadásul Hadházy szerint nincs is a magyar légügyi hatóságnál sincs olyan képzett szakember, akinek jogosultsága lenne egy ilyen óriásgép üzemeltetésnek ellenőrzésére. Mindez viszont a képviselő szerint „egy még komolyabb ügyhöz” vezet el: az Európai Unió ugyanis kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen azért, mert a légiközlekedés hatósági ellenőrzése elégtelen hazánkban.

„A nyilvános adatbázisokból, korábbi sajtóhírekből és a repülést ismerő szakértőktől jött információkból az is világos, hogy miért nem repül Orbán egyik kedvenc játékszere. December 1-től már nem a Wizzair üzemelteti az adófizetők pénzén vett óriásgépet. Néhány hónapja lehetett olvasni arról, hogy a nevében magyar, valójában kínai érdekeltségű 'Hungarian Airlines' fogja átvenni az üzemeltetést, de mostanra világos, hogy ez nem sikerült. Információim szerint a gépet eddig repülő Wizzair pilóták közül egyetlen kapitány sem ment át az új 'magyar' (kínai) légitársasághoz. Állítólag két elsőtiszt kivételével mindenki maradt inkább a Wizzairnél. Ahhoz viszont, hogy egy ilyen, hosszútávú repüléseket végző gép folyamatosan dolgozhasson, legalább 8-10 pilótára lenne szükség.”

Az állami Airbus teherszállító a reptér betonján - egy jó ideig ott is marad? Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

- írja Hadházy, akinek a tétlenség okára is van magyarázata.

„A gép megvásárlása amúgy is gazdaságilag teljesen irracionális döntés volt Orbánéktól, de egy ilyen méregdrága repülőgép akkor a leggazdaságtalanabb, ha a földön áll (hiszen nem termel bevételt, de a biztosítása, karbantartása, amortizációja akkor is 'ketyeg')”

Egy hónapja semmit sem szállít a magyar állam teherszállító repülőgépe. De nem is ez az igazi baj.

