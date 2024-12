Hadházy Ákos választási csalásokról értekezett

Csakhogy: ebben a vitában az fog nyerni, aki több emberhez juttatja el az üzeneteit. Ebben pedig a propaganda egyszerűen jobban áll. Ráadásul a végső szót kimondó »fékek és ellensúlyok«, mint a »Választási Bizottság«, a Kúria és az úgynevezett »Alkotmánybíróság« is a hatalom közvetlen irányítása alatt állnak, így a »törvény« előtt is nekik lesz igazuk.

Kövér elvtárs szavait akkor is vegyük komolyan, ha tudjuk, mennyire abszurd pofátlanság, amit mond. Ugyanis az egyik lehetséges forgatókönyvükről szó arra az esetre, ha a fokozódó elégedetlenség miatt a közpénzből fizetett propaganda (nyílt választási csalás) már nem elegendő számukra. Ekkor veszik majd elő, hogy »az ellenzék csalt«. Az ellenzék persze ugyanezt fogja állítani – teljes joggal — róluk.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!