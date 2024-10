Hadházy Ákos megfogalmazott néhány kellemetlen igazságot

A független képviselő legújabb bejegyzésében így fogalmazott:

egy sajnálatos haláleset miatt megüresedett a bonyhádi-dombóvári választókerület (Tolna 2), itt időközi választást tartanak, várhatóan jövő év elején. Egyelőre egyik párt sem válaszolta kérdésre, hogy indít-e jelöltet ezen a választáson, sőt, elkezdődött egyfajta spekuláció, hogy nem is szabad elindulni.

Hadházy Ákos szerint ha az ellenzéki pártok esetleg nem indítanának jelöltet, azt azért tennék, mert tudják: ebben a körzetben a most elhunyt fideszes képviselő 62 százalékkal nyert 2022-ben, emiatt szinte esélytelenek még akkor is, ha sikerül egy megfelelő jelöltet találniuk. A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, szerinte ebben az esetben az ellenzéki pártok is tudják jól, hogy "a Fidesz eredménye nagyságrendekkel alacsonyabb lett volna egy tisztességes, valódi választáson, a propagandagépezet tömegeket megtévesztő működése nélkül." Kijelentette,

ha nem indítanak jelöltet, azt annak közvetett beismerése, hogy tudják: a választások nem valódi, fair és demokratikus választások; valamint annak a beismerése is, hogy az „ilyen feltételek mellett is nyerni fogunk” inkább csak remény, mintsem egy valódi, megalapozott ígéret.

Hadházy úgy fogalmazott, ő reméli, hogy indítanak jelöltet, aki nyerni is fog. Hangsúlyozta, ha azonban nem, akkor reméli, hogy az ellenzéki pártok észbe kapnak,

és együtt nekiláthatnak a hatalom kezéből kicsavarni a propagandagépezetet. Ehhez valószínűleg többre van szükség, mint konfettit lőni az MTVA székházára..

