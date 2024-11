Hazai állami vezetők is részvétet nyilvánítottak az újvidéki tragédiát követően

Sulyok Tamás köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki az újvidéki tragédiában elhunyt áldozatok hozzátartozóinak.

A köztársasági elnök pénteken a Facebook-oldalán azt írta: „Most értesültem a tragikus hírről, hogy beomlott az újvidéki vasútállomás teteje. (…) Őszinte részvétem az áldozatok hozzátartozóinak. Imádkozom a sérültek mielőbbi felépüléséért”.

Orbán Viktor miniszterelnök ugyancsak részvétét fejezte ki Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnöknek és Szerbia népének az újvidéki tragédia miatt.

„Szeretném kifejezni legmélyebb részvétemet Vučić elnöknek és Szerbia népének az újvidéki vasútállomás tetőzetének tragikus leomlása miatt. Gondolataink és imáink az áldozatok hozzátartozóival vannak” – írta a miniszterelnök angolul az X mikroblog portálon.

I would like to express my deepest condolences to President @avucic and the people of Serbia upon the tragic collapse of a roof at the train station in Novi Sad. Our thoughts and prayers are with the families of the victims!