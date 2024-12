Hihetetlen, de jövőre még kevesebb pénze lehet Budapestnek

A Népszavának adott interjújában Kiss azt mondta, hogy a közgyűlés, a bizottságok dolgoznak, születnek döntések, „halad a szekér, ráadásul az úton is tudjuk tartani”. Hiába érkeznek egymás után a különféle ötletek a BKK Rendészettől az állatvédelmi központ létesítésén át a Nagykőrösi út felújításáig, a javaslatokból akkor lesznek valódi projektek, ha beépülnek a költségvetésbe. A jövő évi költségvetés vitáján dől el „mire, mennyi jut, honnan vegyük el az új ötletek árát”.

