Időközi országgyűlési választáson indul Dúró Dóra

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára október 17-én hunyt el. Mivel ő volt a Tolna megyei 2. országgyűlési egyéni választókerület parlamenti képviselője is, a Dombóvár központú választókerületben január 12-re időközi választást írtak ki. Nemrég derült ki, hogy a Tisza Párt nem indít jelöltet az időközi választáson, míg a Fidesz meglepő jelölttel szállhat ringbe.

A szélsőjobboldali párt a Mi Hazánk elnökhelyettesét a „legesélyesebb” ellenzéki jelöltnek tartja. Dúró Dóra jelenleg is parlamenti képviselő, egyben az országgyűlés alelnöke is. E szerint a politikus több szálon kötődik a térséghez: gyermekkorának legnagyobb részét Döbröközben töltötte, iskoláit ott, illetve Dombóváron végezte, édesapja csaknem két évtizede állatorvosként dolgozik a környéken - adta hírül a Népszava.

