Immár nem Joe Biden Amerika elnöke

A presbiteriánus Trump az eskütételkor, ahogy 2017-es beiktatásakor is, két Bibliára helyezte a kezét: a családira, amelyet még az édesanyjától kapott, és Abraham Lincolnéra, amelyre a rabszolgaság intézményének véget vető és az Uniót megmentő 16. elnök esküdött 1861-es beiktatásakor. (MTI)

A rendkívüli hidegre tekintettel a megszokottól eltérően a ceremóniát és az elnöki beszédet beltéren, az Egyesült Államok Capitoliumának kupolacsarnokában tartották. A beiktatás élő közvetítését a kilátogató közönség szintén fedett helyen, a Washington belvárosában álló nagy sportcsarnokban, a Capital One Arenában követhette, s az elnöki díszmenetet (Presidential Parade) is ott tartják majd.

Donald Trump letette a második mandátumára az esküt az Egyesült Államok elnöki posztjára, ezzel ő lett a 47. elnök (és a 45 is ő volt). Jelenleg épp elnöki beszédet mond, mégpedig fejből.

