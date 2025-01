Az Integritás Hatóság Mészáros Lőrinc egyik cégét is górcső alá veszi

Az utóbbi napokban egy NKH-s üggyel is összefüggésbe hozták az Integritás Hatóság elnökével, Biró Ferenccel szemben korrupciógyanú miatt indult eljárást, azt sejtetve, mintha mindez valamiféle állami bosszú lenne Biró ellen — teszi hozzá a Telex.

A hatóság kifogásolta, hogy a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. több állami tenderen is úgy nyert, hogy drágább ajánlatot nyújtott be, mint néhány versenytársa. Ráadásul az Átlátszó szerint a vállalat készletében eleve megtalálhatóak voltak a pályázatban előírt, például fűthető bőr sportkormányokkal felszerelt járművek.

A Gazdasági Versenyhivatal és a rendőrség ugyan nem indított eljárást a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. gyanús árazása miatt, amelynek révén egy állami tenderen nyert, az Integritás Hatóság felülvizsgálati indítványa miatt a Nemzeti Nyomozó Irodának mégis nyomoznia kell – írja a HVG. Bár az Integritás Hatóság általában csak EU-s projekteket vizsgál, hazai forrásból finanszírozott beszerzések esetében is kérhet felülvizsgálatot, ha a közvagyont érintő kiemelt bűncselekményt gyanít.

