Nincs leállás — újabb iskolai bombariadó

Négy nappal a magyarországi bombariadók után, hétfő reggel Szlovéniában is több mint 200 iskola és óvoda kapott e-mailen bombafenyegetést. Magyarországgal szemben Szlovéniában nem ürítették ki általánosan az iskolákat, a rendőrség egy körlevelet küldött ki az iskoláknak, amelyben azt írták, „megállapítást nyert, hogy generált üzenetről van szó, és hogy a kockázat alacsony”. A tanítás így csak 18 helyen maradt el — teszi hozzá az Átlátszó.

Ugyanúgy egy orosz nyelvű felhasználói fiók tűnik fel a szlovéniai iskoláknak küldött bombafenyegetéseknél, mint a magyar iskolai bombariadóknál. Az e-mail más szempontból is hasonlít a Magyarországon, és a régió más országaiban is kiküldött fenyegető e-mailekhez — foglalja össze az Átlátszó.

„A helyszínre kivonultak a rendőrök és a tűzoltók, az épületet kiürítették, a diákokat hazaküldték, online oktatásban folytatódik a mai tanítási nap. Az épület átvizsgálása jelenleg is tart” – írta a Tiszaújvárosi Krónika Facebook posztjában .

