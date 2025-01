Ismert elemző lett a DK biztonságpolitikai tanácsadója

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Gyurcsány Ferenc végezetül beszélt arról is: a DK határozati javaslatot nyújtott be, hogy a parlament vitassa meg az Országgyűlés feloszlatását és előrehozott választások kiírását.

Donald Trump amerikai elnök hétfői beiktatásával kapcsolatban úgy fogalmazott: az önzés, az erőszakoskodás, a fenyegetés önző erőpolitikája vár a világra. „Vannak sokan, akik örülnek ennek az új időszaknak Magyarországon is, akik gratuláltak az elnöknek, köszöntötték a hivatalba lépő új elnököt. Valamennyi jobboldali párt, a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk így tett. Mi azt gondoljuk, hogy nekünk az a dolgunk, hogy szembe álljunk mindazzal, amit Trump elnök ebben a világban képvisel, és ahogyan képviseli” – mondta a politikus.

Ezt Gyurcsány Ferenc jelentette be szerdai évnyitó sajtótájékoztatóján a párt közleménye szerint.

