Itt a vége: nem lesz vagyonnyilatkozati eljárás Rogán Antal ellen

Kapcsolódó cikk Szankciók ide vagy oda, Rogán Antal bankja továbbra is utalhatja neki a 3,5 milliós havi fizetését Erre lehet következtetni az Országgyűlés Hivatal közléséből.

Tehát azért van rendben minden Rogán vagyonnyilatkozatával, mert abból, hogy zárolták az USA-ban lévő vagyonát, nem következik, hogy volt is ilyen vagyona. Brilliáns nyomozás!

Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a DK Rogán Antal ellen – most kiderült, hogy mekkora realitása van a javaslatnak.

