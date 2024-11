Jellinek Dániel saját kezdeményezése után már vádlott

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Utóbbi két személlyel szemben az ügyészség ejtette a vádakat, és jelezte, hogy vádat fog emelni az üzletemberrel szemben. A csaknem 300 milliárd forintos becsült vagyonnal rendelkező vállalkozó úgy került a költségvetésnek négy és fél milliárd forint kárt okozó, ötven vádlottat felsorakoztató ügybe, hogy az érdekeltségében álló Indotek Csoport két vállalata is fiktív számlákat fogadott be a számlagyártól. A két társaságot (Mall Management Kft. és In-Management Kft.) apja és kollégája vezette a fiktív számlák befogadása idején. Velük szemben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége volt a vád.

Vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség Jellinek Dániel milliárdos vállalkozó ellen – közölte az ügyészség kedden, a Győri Törvényszéken, ahol az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyárbotrányának büntetőpere kezdődött volna meg. A tárgyalást azonban a bíróság elhalasztotta, aminek az oka épp az egyik leggazdagabb magyar elleni vádemelés — írja a 24.hu.

