Karácsony Gergely szerint a zöld rendszám legyen zöldebb ingyenes parkoláskor

Jelentős szigorítás várható Budapesten a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolását illetően, vagyis sokaktól vonhatják meg a kedvezményt, ha átmegy Karácsony Gergely tervezett javaslata, tudta meg a 24.hu. A Főpolgármesteri Hivatal azt közölte a lappal, hogy a zöld rendszámos autók esetében a főpolgármester olyan javaslatot tervez a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni, hogy – kellő felkészülési idő mellett – a „zöld rendszámos”, ingyenes parkolásra csak a budapesti üzembentartók teljesen elektromos járművei legyenek jogosultak.

A zöld rendszámok önmagukban már nem lesznek elegendőek

Fotó: Wikipédia

Karácsony Gergely már februárban hasonló változások szükségéről írt Facebook bejegyzésében:

Ma Budapesten minden zöld rendszámos autó ingyen parkolhat. Akkor is, ha nem is teljesen elektromos. Akkor is, ha egy normál autónál sokszorosan nagyobb a mérete. Akkor is, ha tulajdonosa nem is budapesti...