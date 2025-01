Képviseletet nyitott Magyarországon az Európai Innovációs és Technológiai Intézet

Az EIT Community Hungary január 22-én ünnepélyesen is megnyílik, ekkor bemutatják a rendelkezésre álló forrásokat és az együttműködési lehetőségeket a közlemény szerint. A 2008-ban alapított EIT segíti a vállalkozások, a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek együttműködését, elősegítve a vállalkozás- és innovációbarát környezet fejlődését Európában – olvasható az intézmény honlapján. Várakozásaik alapján a partnerségek résztvevőinek újításai erősíthetik a földrész versenyképességét, emelhetik az életszínvonalat és új munkahelyet teremthetnek.

Információs pontként összegyűjti az EIT Közösség szolgáltatásairól és lehetőségeiről szóló híreket, továbbá az üzleti, oktatási és kutatási szervezetek közötti együttműködések ösztönzésével is segíti a térség versenyképességét, gazdasági növekedését – írták. Az EIT Regionális Innovációs Program (EIT RIS) keretében létrejött képviselet egy több mint 20 európai országra kiterjedő hálózat része lesz.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology, EIT) innovációs képviseletet nyitott Magyarországon.

