Két Rogán Antal által felügyelt szervezetnél is vizsgálódik az Integritás Hatóság

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

nem konkrét ügy a vizsgálat tárgya, hanem a rendszer átfogó működése. Így nem is lehet konkrét korrupciós ügyeket feltárni, hanem mondjuk megállapítani azt, hogy egy bizonyos cégcsoporttal nagy koncentrációban vannak közbeszerzések, nem feltétlenül a legelőnyösebb paraméterekkel. Azt nézik, mi a szisztéma az ilyen szerződéskötéseknél.

A portál forrása szerint ugyanakkor az IH vizsgálata nem konkrét esetekre vonatkozott, így értelemszerűen nem is tárhatott fel egyedi korrupciógyanús ügyeket. Úgy fogalmazott, hogy

A portál megkereste az érintetteket is, az IH azt közölte az informatikai beszerzések vizsgálatával kapcsolatos kérdésekre, hogy folyamatban lévő ügyekről nem adnak ki információt. A két érintett kormányzati szervezet ugyanazt a választ küldte a Szabad Európának:

A Szabad Európa emellett megtudta, hogy nemcsak az NKOH-nál, hanem a szintén Rogán Antal felügyelete alá tartozó, a költségvetési szervek informatikai beszerzéseit és beruházásait megvalósító Digitális Kormányzati Ügynökségnél (DKÜ) is lezárulóban van egy IH-s vizsgálat, amelynek előzetes eredményét ugyancsak megküldték véleményezésre. A cikk szerint annak tartalmának nem örülhetett a két kormányzati szervezet.

A portál forrása szerint az NKOH elleni vizsgálat a lezárásához közelít, az előírt eljárásrendnek megfelelően – az IH-tól meg is küldték előzetes véleményezésre az NKOH-hoz a vizsgálat megállapításait, tehát még a házkutatás előtt ismertek voltak a Miniszterelnöki Kabinetirodát miniszterként vezető Rogán Antal alá tartozó NKOH számára.

A Szabad Európa értesülése szerint nemcsak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál , hanem a Digitális Kormányzati Ügynökségnél is vizsgálatot tartott, illetve jelenleg is tart az Integritás Hatóság (IH). A cikk szerint a korrupcióellenes szervezet megállapításaival egyik szervezetnél sem lehetnek elégedettek, a lap értesülését az érintettek sem cáfolták.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!