Ki a legbefolyásosabb magyar médiavezető?

Megőrizte első helyét a legbefolyásosabb médiavezetők 2024-es toplistáján Vidus Gabriella RTL-vezér – derül ki a Marketing&Média kommunikációs szaklap által összeállított rangsorból. Az idén 17. alkalommal elkészült lista második helyezettje Vaszily Miklós, a TV2 igazgatóságának elnöke, a dobogó harmadik fokára pedig Guttengéber Csabát, az Atmedia ügyvezetőjét választotta a 27 tagú zsűri.

Maradt az élne az RTL első embere

Fotó: RTL Klub - Brandmánia

A lista negyedik helyére Pavel Stanchevet, a TV2 Csoport vezérigazgatóját választotta a zsűri. A tavalyi hetedik helyről ugrott előre, amelynek oka többek között, hogy irányítása alatt vált piacvezető társasággá a TV2 Csoport. Évek óta bérelt helye van a legbefolyásosabb 10 között Gulyás Jánosnak, a Wavemaker Hungary ügyvezetőjének. Szintén állandó szereplője az élbolynak Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonos-vezérigazgatója. Médiavállalatának egyszerre vannak erős pozíciói a hazai digitális és nyomtatott piacon, és újabban sokat lehet hallani külföldi befektetéseiről is. A korábbi évhez hasonlóan az első tízben szerepel Rékasi Tibor, a Magyar Telekom első embere, illetve visszatért a top 10-be Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója tavaly és idén is a lista kilencedik helyét foglalja el és évek óta láthatjuk már a lista élbolyában Somlói Zsoltot, a Mindshare médiaügynökség ügyvezetőjét is.

Kapcsolódó cikk Magyar Péterék majdnem ellopták a show-t Akadt néhány érdekesség a 22. hét nézettségi adataiban.