Ki nem találja, mivel ajándékozta meg egymást Orbán Viktor és Ferenc pápa

A vatikáni jegyzék továbbá arról is tájékoztat, hogy „mindenekelőtt az ukrajnai háborúra tértek ki, figyelmet fordítva annak humanitárius következményeire és a béke előmozdítására tett erőfeszítésekre”. Megvizsgáltak „más, közös érdeklődésre számot tartó témákat is, mint például az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége, a család központi szerepe és a fiatalabb generációk védelme.”

Orbán Viktor – és delegációja – szerdán délelőtt a Vatikánban találkozott Ferenc pápával, ahol a nyilvános audiencia előtt egy privát beszélgetésen is részt vettek a felek, majd meg is ajándékozták egymást.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!