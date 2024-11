Kiborították a honvédelmi bizottság alelnökét Gulyás Gergely szavai

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Harangozó azt is elmondta, hogy kezdeményezték a Honvédelmi Bizottság rendkívüli ülésének összehívását, de ha ez nem történik meg,

– tette fel a kérdést Harangozó az ATV műsorában , ahol azt is elmondta, hogy a támadás óta két bizottsági ülésük is volt, de a Honvédelmi Minisztérium egyiken sem adott tájékoztatást az esetről, pedig itt a nyilvánosság kizárásával lehetett volna tájékoztatni a bizotttság tagjait a történtekről.

A politikus elmondta, hogy kiszivárogtak érzékeny katonai információk, többek között fegyverrendszerek beszerzéséről és azok szállítási részleteiről. A dark webre feltöltött információk között találhatók a magyar honvédség új fegyverbeszerzései is, amelyekről Harangozó szerint „rettenetesen érzékeny és értékes katonai adatok” láttak napvilágot, különösen az aktuális nemzetbiztonsági helyzetben.

A világháló sötét bugyraiban állítólag elérhetőek képernyőmentések katonai titkokról, a magyar haderő képességeiről és munkatársak neveiről is

