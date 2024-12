Kínos: erről terelheti el a figyelmet a kormány

A szakértők szerint a kampány Magyar Péter lejáratását is célozhatja, aki korábban arról beszélt, hogy az azonos nemű párok örökbefogadása társadalmi vitát igénylő kérdés. „A Fidesz narratívája szerint ez fenyegetést jelent a gyerekekre és a család intézményére, amelyet törvénnyel védtek meg, és kampányt is építettek rá” – tette hozzá Hunyadi.

Kapcsolódó cikk Menczer Tamás saját bevallása szerint is lemegy egy bizonyos szint alá Egy bizonyos szint felett, de csak azért, mert nem róla van szó.

