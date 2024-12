Költségvetési csalással gyanúsítanak tucatnyi roma politikust

Aba-Horváth István visszautasította a gyanúsítást, panaszt tett ellene, a vallomást is megtagadta. „Volt már olyan az életemben, hogy meggyanúsítottak, aztán felmentettek” – tette hozzá. Az eljárás szerinte „óriási veszélyt rejt magában, lejáratja a képviselőket, megingatja a közbizalmat és minden eddigi törekvésünket semmibe veszi”.

Feljelentés is történt, az adóhatóság bűnügyi főigazgatósága annak idején házkutatásokat rendelt el. A NAV most újra elővette az ügyet, de úgy tűnik, nem az összes képviselő került célkeresztbe, aki iroda működtetésére kapott megbízást.

Harminckét vidéki iroda működött, nagy részük nem megyeszékhelyeken, hanem más városokban és kisebb településeken. Az irodák működtetéséért egy-egy megbízott képviselő felelt. 2016 decemberében, amikor a kormányhivatal fellépésére az ORÖ az irodák megszüntetéséről döntött, a közgyűlés egyik tagja örömét fejezte ki, hogy ily módon a képviselők ebből származó 450 ezer forintos javadalmazása is megszűnik. Mások azt bizonygatták, hogy a valóságban ennél jóval kevesebb pénzhez jutottak ebből a forrásból, írja a Népszava.

Az ügy 2015-16-ig nyúlik vissza, amikor az ORÖ megyei irodahálózatot hozott létre. A kormányhivatal akkori állásfoglalása több kifogást is emelt: „Nem állapítható meg az irodák jogi státusza, nincs rögzítve, hogy ezen irodákban kik, milyen jogviszonyban végeznek munkát, az irodák milyen formában gazdálkodnak a rendelkezésre bocsátott pénzügyi források felett. Emellett nem tisztázott az ORÖ hivatalához való viszony sem”.

