Kormányinfó: érkeznek a legújabb bejelentések, kövesse velünk percről percre!

Gulyás Gergely szerint ez folyamatosan történik, ezt azóta is csinálják.

Tavaly Németországban 22 kórházat zártak be, mi lesz Magyarországon? Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány véleménye szerint az egészségügy nem üzlet, a magánszolgatóknak van helye, de a jogosultakat el kell látni a kórházakban.

Határidőről azért kell beszélni, mert Magyarországnak napi bírságot is kell fizetnie. Gulyás szerint az Európai Bizottsággal szeretnének megegyezni, de ha ez sikertelen, nem marad más eszközük.

Minden egészségügyi intézményben jöjjön létre olyan regiszter, hogy milyen orvosok vannak, milyen szakterületekkel - javasolta a MOK. Gulyás szerint ettől nem zárkózott el a kormány, ő személy szerint szimpatikusnak is tartja az ötletet.

Mi lesz, ha nem Donald Trump nyer?

A B-terv az, am most van, Gulyás Gergely szerint együtt kellett élnünk a háborúval, függetlenül attól, hogy Magyarország mit szeretne. Hozzátette, mindenképpen együtt fognak működni, bárki is lesz az amerikai elnök.