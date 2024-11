Közvélemény-kutatás: Gyurcsány Ferenc búcsút inthet a parlamentnek?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Kapcsolódó cikk Publicus: szoros a verseny az élen és a parlamenti küszöb körül is Négypárti parlament alakulna két óriási és két apró frakció részvételével.

A tájékoztatás szerint az aktív szavazó pártválasztók válaszai alapján négy párt érné el az 5 százalékos bejutási küszöböt listás szavazáson: egy aktuális választást a Fidesz–KDNP 45 százalékos eredménnyel magabiztosan nyerne meg, a parlamentbe pedig a 37 százalékot szerző Tisza Párton kívül a felmérés szerint a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jutna még be, egyaránt a voksok 6-6 százalékát megszerezve.

A Magyar Társadalomkutató Kft. szerint összességében megállapítható, hogy a választásokra hagyományosan jól mozgósító kormánypártok nemcsak jelenleg vezetik a pártok népszerűségi versenyét, de a következő országgyűlési választásokra nézve is jelentős tartalékokkal rendelkeznek.

Másfél évvel a következő országgyűlési választások előtt a Tisza Párt szimpatizánsai magasabb arányban ígérik biztosra választási részvételüket a többi pártnál, ennek köszönhető, hogy a pártot választani tudó aktív szavazók bázisán valamivel kisebb – 8 százalékpontos a Tisza hátránya, ami azonban még így is bőven hibahatáron túli távolságban van a Fidesztől – hangsúlyozták a közvélemény-kutatás adatait ismertető közleményben.

A Magyar Társadalomkutató is négypárti parlamentet jósol, de kutyapárti frakcióval.

