Lázár János: milliárdokat ad a kormány a Mazsihisznek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A találkozón a MAZSIHISZ-nek otthont adó Budapesti Zsidó Hitközség Síp utcában található székházának felújításáról is tárgyaltak. A kormány támogatja a magyar zsidóság legnagyobb vallási szervezete épületegyüttesének felújítását.

Döntöttek arról, hogy a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja Közép-Európa egyetlen zsidó kórházának, a MAZSIHISZ Szeretetkórház felújításának a befejezési munkálatait. A fennállásának 150. évfordulójára megújulhat az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE). A kormány 635 millió forintot szán az OR-ZSE felújításának tervezésére, amelynek részeként a tanzsinagóga, a könyvtár, valamint az oktatási és kulturális terek is megújulhatnak majd.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!