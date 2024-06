Lebukott Németh Szilárd

A Budapest XXI. kerületi Helyi Választási Bizottság döntése szerint Németh Szilárd megtévesztette a csepelieket, amikor azt állította, hogy a csepeli Szent Imre téren épülő új park kormányzati pénzből készül - írja a Csepel.info.

A cikk szerint a Fidesz alelnöke az elmúlt napokban több helyen állította, hogy az önkormányzat csak kormányzati forrásból tud fejleszteni, és azt a pénzt is ő szerezte a kerületnek. Állítása szerint ez így történt a Szent Imre téri park esetében is, amit még át sem adott az önkormányzat. Csakhogy ezek az állítások – ahogy a Választási Bizottság is megállapította – egyáltalán nem igazak. Németh Szilárd ezzel megtévesztette a választókat.

A csepeli önkormányzat fejlesztéseinek többsége saját erős, kormányzati pénzt elsősorban útépítésekre, egészségügyi fejlesztésekre és az energiakrízis kivédésére kapott a kerület. A Csepelt érintő kormányzati támogatásokra hosszú ideje Németh Szilárdnak nem volt pozitív befolyása. A Csepel.info úgy tudja, hogy a rezsibiztos inkább visszafogni, megszüntetni próbálta a Csepelre kerülő kormányzati támogatásokat, ezt azonban nem tudta elérni.