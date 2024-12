Lehidalunk: Magyar Péter megint egy államtitkárral csatázott egy gyermekotthon előtt

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke tovább üti a vasat a gyermekotthonok kapcsán, péntek reggel az óbudai Szilágyi Erzsébet gyermekotthonban akarta átadni a párt által a gyerekeknek gyűjtött adományokat.

Feltűnt azonban Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, aki közölte, hogy az adományozásra vonatkozó, az államtitkársággal aláírt szerződés hiányában ezt nem teheti meg, az adományokat egy központi helyre kellene leadni, nem a gyermekotthonokban átadni. Erre Magyar azzal kontrázott, hogy Szentkirályi Alexandra vagy Lévai Anikó akkor hogyan vihetett közvetlenül adományokat, majd arra szólította fel Fülöp Attilát, hogy készítse elő neki ugyanazt a szerződést, amelyet a fentiekben említetteknek, és ő rögtön alá is írná azt.

Végül Magyar Péterék bevitték az ajándékokat az épületbe, de átadni nem tudták azokat. A Tisza elnöke azt ígérte, hogy továbbra is ugyanígy fognak próbálkozni az adományozással, majd elindult az államtitkárság irányába.

Dull Szabolcs politikai elemző, a Telex egykori főszerkesztője Facebook-posztban reagált a történtekre. Szerinte a jelenetsor megint Magyar Péternek kedvezett, aki a jogi vitát egyértelműen politikai síkra tudta terelni.