Lesz Magyar Péter-Orbán Viktor vita?

Másfél órás élő műsorban szerepelt Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke csütörtökön a Klubrádióban. Ott azt mondta, hogy ez a választás csak a főpróba volt, ami jól sikerült, de a valódi előadás az a parlamenti választás lesz. Addigra a Tisza Párt más eszközökkel, szervezettséggel fog rendelkezni. Ezt tudja Orbán Viktor is, ezért a helyében előrehozott választást írna ki, hogy a Fidesz lekerüljön a lejtőről.

"Most még nincs szervezeti struktúránk, nem léptettünk be sok ezer tagot, mégis készen állunk egy esetleges 2024-es választásra, amit meg is nyernének. De ha mégsem lesz, csak 2026-ban, akkor azt is megnyerjük" - mondta.

A politikus azt is hangsúlyozta: kész bárhol, akár az ATV-ben is egy élő vitára Orbán Viktorral, mivel Gyurcsány Ferenc már lekerült a porondról.

A 24.hu szerint annak kapcsán, hogy Karácsony Gergely a főpolgármester-választás megismétlését sürgette, azt kérdezte, lehetnek-e új jelöltek is. Eredetileg azért nem indult, mert nem tudtak volna közgyűlési többséget szerezni. A vasárnap elért 10 mandátum minden várakozásukat felülmúlta, de többségük így sem lett, a Fidesz is ennyit szerzett, ők pedig nem szeretnének se a Fidesz, se a DK bábjai lenni, egyébként is csak viccből tette fel a kérdést – tette hozzá.

A lap azt is kiemelte, hogy hatalomra kerülése esetén Magyar Péter nem zárná ki az Alaptörvény módosítását, ha azt az emberek többsége szeretné, és komoly társadalmi vita előzné meg. Minden területen szeretne fékeket, ellensúlyokat beépíteni a magyar jogrendbe, rögzítené például, hogy egy adott személy csak két cikluson át lehessen miniszterelnök.