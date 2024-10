Levette a kesztyűt Orbán Viktor, tiszta erőből beleszállt Magyar Péterbe a Millenárison

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

"Aki hazafi, az ma is harcol a magyar szabadságért. Attól még nem lesz valaki hazafi 2024-ben, ha lyukat vág egy zászló közepébe. Csak a tettek számítanak. A tettek pedig magukért beszélnek"

"Megvan már a párt, amelyet a nyakunkba akarnak ültetni. Megvan az emberük is, igazi aláíró fajta"

Orbán Viktor október 23-ai, a Millenárison tartott ünnepi beszédében természetesen nem hagyta ki az aktuálpolitikai utalások lehetőségét, sőt talán a vártnál is messzebb ment. Miután szerda reggel megjelent egy olyan közvélemény-kutatás, amely a Tisza Párt előnyét mérte a kormánypártokkal szemben, Orbán Viktor elmondta hívei előtt, mit is kell gondolniuk Magyar Péterről és mozgalmáról.

