Ma is kőkemény napjuk lesz a képviselőknek a parlamentben

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor megemlékezéssel kezdődik. A parlament 2012-ben a nemzetiségek ügye melletti elkötelezettség további megerősítésére december 18-át – az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozata elfogadásának napját – a nemzetiségek napjává nyilvánította. A megemlékezést követően a képviselők megvitatják a MNB 2022-es és 2023-as üzleti jelentését. Napirenden szerepel a Kúria és az OBH elnöke, valamint az ügyészség 2022-es és 2023-as beszámolója is.

