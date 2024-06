Magyar Péter az EP-ben is nagy károkat okozhat Orbán Viktornak

„Ha a Tisza belép a Néppártba, akkor birtokában lesz bizonyos információs csatornáknak, pozíciókat kaphat a pártban vagy a frakcióban, és ügyesen építkezve vissza tudja szerezni a magyar pozíciókat a legnagyobb európai parlamenti pártban. Ez még komoly veszteségeket okozhat Orbánnak” – jelentette ki Feledy Botond külpolitikai elemző laptársunknak, a Privátbankárnak adott interjúban.

Hozzátette: a Tisza Pártnak körülbelül a hatodik legnagyobb delegációja lehet a néppárti frakcióban. „Ez szerintem komoly sztori lesz” – fogalmazott.

Sokat érhet a néppárti tagság Magyar Péter pártjának

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Szerinte az új pártok esetében a többi európai országban is a reményre, a változásra szavaznak az emberek, illetve klasszikus protesztszavazás történik – ebbe a vonalba tartozik a Tisza Párt is. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy ezeknek a pártoknak nehéz egybetartani a saját táborukat, hiszen az ideológiailag nem egységes, hanem valami ellen van.

A Fidesz a korábbinál lényegesen gyengébb választási szerpelésével kapcsolatban Feledy Botond kifejtette: Orbán Viktor „végső erőpozícióját az fogja meghatározni, hogy melyik EP-frakcióhoz csatlakozik majd a Fidesz. (…) Az biztos, hogy a renoméjából elvesz, hogy kevesebb képviselőt küldhet (11-et), mint 2019-ben (13-at)".

A teljes interjút itt olvashatják.