Magyar Péternek csak sikerült bejutnia egy gyermekotthonba

Mint arról beszámoltunk, az utóbbi hetekben Magyar Péter többször is szeretett volna személyesen átadni ajándékokat állami gyermekotthonokban, de nem engedték be. A legnagyobb port az az eset kavarta, amikor a Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás állta az útját.

Magyar Péter hétfőn reggel egy budapesti, nem állami fenntartású gyermekotthonból jelentkezett be a közösségi médiában, miután ajándékokat adott át az otthonban lakó gyerekeknek. „Megyünk tovább 4 csapattal ma 20 helyre” – írta Instagram-posztjában.

