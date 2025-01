Így szólt oda Magyar Péter Gyurcsány Ferencnek

Most senki sem kérte, de ő már intézkedne. Ő, aki 15 éve ül Orbán Parlamentjében és ez egy dologra volt jó, hogy Orbán Viktor minden választáson kétharmadot szerezzen…" — amivel arra utal Magyar, hogy a Demokratikus Koalíció beterjesztette javaslatát az előrehozott választások megtartására, amit Magyar újévi beszédében állított a közvita középpontjába.

„Amikor 2006-ban az általa okozott morális és gazdasági válság miatt Gyurcsány Ferencnek le kellett volna mondania, akkor fontosabb volt a saját jóléte és a rövid távú politikai túlélése. Az országát és a politikai közösségét is beáldozta és nem mondott le.

A Tisza Párt vezetője nem értékeli sokra Gyurcsány Ferenc régebbi, és mai tevékenységét sem, az elmúlt két évtizedet szeretné meghaladni, amit friss Facebook posztjában is kifejezésre juttatott.

A nyakkendőjét is levette, hogy odaszóljon az előrehozott választások körül aktivizálódott volt kormányfőnek.

