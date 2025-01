Magyar Péter kért valamit Orbán Viktortól és Deutsch Tamástól

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A pártelnök egyúttal pedig a fideszes európai parlamenti különítményt vezető Deutsch Tamásnak is üzent, szerinte neki is ki kéne írnia egy hasonló szavazást, hogy kiderüljön, támogatják-e az emberek, hogy európai parlamenti képviselő maradjon.

A szavazás kapcsán Magyarnak viszont eszébe jutott ez-az, így éppen az indiai nyaralását töltő Orbán Viktornak is üzent posztjában. Mint írta:

A Tisza Párt elnöke ismét megemlítette az előrehozott választást is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!