Magyar Péter nagyon erősen kezdte az évet

Azt mondta, „a magyar nép áll szemben a nemzeti együtt bűnözés rendszerével”, önmagát és támogatóit a magyar nemzettel és a magyar néppel azonosítva lényegében felidézte Orbán elhíresült 2002-es mottóját, miszerint „a haza nem lehet ellenzékben”. „Mi, magyarok kezet fogunk nyújtani egymásnak, mindenkinek, a fideszes, a baloldali a liberális honfitársainknak is. Mi, magyarok meg fogjuk nyerni a választást, leváltjuk, elszámoltatjuk és továbblépünk Orbán rendszerén” – sorolta. Mindehhez Magyar szerint „új választás, új felhatalmazás kell”.

Magyar a 2009 előtt a miniszterelnöki poszthoz ragaszkodó Gyurcsány Ferenchez hasonlította Orbánt, visszautalva arra az időre, amikor még Orbán követelt előrehozott választásokat. „Sajnos, az akkori kormánypártnak fontosabb volt a saját jóléte, mint a haza becsülete. Ismerős, ugye? Csak most ön lett Gyurcsány Ferenc.”

